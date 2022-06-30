〈立凱股東會〉下半年首度授權給1-2家客戶 出貨量價齊揚

正極材料業者立凱 - KY(5227-TW) 今 (30) 日召開股東會，董事長張聖時表示，立凱是非中系業者外，少數具有量產能力的業者，由於客戶需求非常急，目前已來到廠區進行驗廠，預期下半年就會授權給 1-2 家客戶，6 月開始出貨量、價都將顯著成長，其中，價格預計自每公斤 8 美元提升至 16 美元。

立凱今年為因應美國、歐洲與亞洲市場對磷酸鐵鋰的龐大需求，開始進行商業模式轉型，從現今最常見的合資建廠改為授權技轉的計價模式，一來不用擴產的龐大資金，二來也可加速轉虧為盈的速度。

張聖時表示，目前已有數家歐、美客戶正在洽談中，尤其歐美客戶在電價大漲下，客戶需求殷切，且隨著台灣入境政策逐步放寬，客戶也已赴廠進行驗證，預期下半年就可以正式授權給 1-2 家客戶，並輔導客戶建廠，跨出授權的第一步。

展望下半年，立凱前 5 月出貨量約 390 噸，張聖時預期，今年在鋰鹽供應穩定下，全年目標出貨量達 1100 噸，象徵 6-12 月須達 710 噸、較前 5 月翻倍成長，同時，平均銷售單價 (ASP) 也因應成本上漲，自每公斤 8 美元調升至 16 美元。

張聖時看好，隨著全球電價大漲，喚醒各地區人民裝置綠電的意識，也帶動儲能裝置需求，尤其磷酸鋰鐵相較三元電池具備壽命長、安全性高等因素，獲市場青睞，預期隨著市場需求增長，立凱也可跟隨整體市場成長。

立凱股東會今日通過所有議案，並補選獨立董事一席，由漢磊 (3707-TW) 獨董顏志達當選。