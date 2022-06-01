IEA：當前能源危機比1970年代石油危機更嚴重

國際能源總署 (IEA) 署長 Fatih Birol 週二 (31 日) 表示，目前全球所面臨的能源問題，比 1970 年代的石油危機更嚴重、更持久。

Birol 表示，如今的能源危機較上世紀 70 年代的石油危機衝擊更大，且更持久，上世紀的危機只牽涉石油，現在全球卻同時面臨石油、天然氣、電力三大危機。

隨着能源價格飆升，生活成本也因而升高。Birol 預計，未來數月的油價將進一步走高。

Birol 也表示，由於石油市場供不應求，歐洲今年夏天可能會面臨燃料短缺的問題。隨著歐洲和美國主要假期季節開始，燃料需求將持續上升，包含柴油、汽油或煤油都將面臨短缺。

Birol 也提及，歐洲國家尤其容易受到石油供應問題的衝擊，因為該地區不僅依賴原油，也仰賴其他衍生的產品進口。

IEA 指出，俄羅斯供應歐洲約三分之一的天然氣需求，尤其是德國，其一半以上的天然氣需求依賴俄羅斯，因為自 2011 年 3 月福島核災以來，德國一直在逐步淘汰核能。

美國銀行分析師團隊曾預估，歐洲家庭的平均能源支出將比 2 年前高出 54%，其中義大利和英國是受創最重的國家，漲幅高達 950 歐元。

不僅是一般家庭，企業也將受到重創。美銀分析師團隊預測，今年企業電力成本和天然氣成本增幅將各飆升 70% 和 100%。在此之前，2021 年電力成本增加約 20%，天然氣成本增加 15%。