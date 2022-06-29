經濟衰退不宜挑選非必需消費股 EBay、Farfetch遭瑞銀降評

瑞銀分析師表示，倘若隨著經濟下滑，消費者放緩支出，eBay 和 Farfetch (FTCH-US) 的股票恐宜保持觀望。

瑞銀分析師 Lloyd Walmsley 周二 (28 日) 在評估「適度放緩」、「嚴重放緩」兩種經濟衰退情景的影響後，將這兩家電商公司股票評級自「買進」下調至「中立」。

瑞銀分析師認為，eBay 股價短期內不會上漲，因為其大部分商品總量 (GMV) 取決於消費者的權衡性支出。瑞銀估計，由於 app 下載量和訪問量繼續呈下降趨勢，eBay 全年的 GMV 將年減約 17%，而華爾街的共識降幅為 15%。

對於透過網站和 app 銷售 Gucci 和 Valentino 品牌包和衣服等奢侈品的 Farfetch 來說，情況略有不同。分析師承認，經濟低迷不太可能影響高淨值人士的消費習慣。根據貝恩公司的數據，2008 年金融危機期間，奢侈品銷售額僅下降 1.2%。但分析師表示，Farfetch 可能有很多買家只是偶爾購買奢侈品，而這類消費者在經濟低迷時期可能會更加克制。

因此瑞銀預期，該公司今年 GMV 成長 5%─10% 的財測是樂觀預估，儘管該財測範圍已自先前估計的 28%─32% 大幅下調。因此，Farfetch 的股價可能維持區間波動，原因是擔心該公司恐無法實現其全年財務預測。「雖然 Farfetch 已經下調成長前景，但我們認為減速 / 下降的程度可能較當前財測所暗示得更糟糕。」

瑞銀將 eBay 的目標價從 60 美元下調至 48 美元，將 Farfetch 的目標價從 13 美元下調至 10 美元。

在遭瑞銀降評後，eBay 周二下跌 3.90% 至每股 42.65 美元；Farfetch 重挫 11.37% 至每股 7.87 美元。

此外，Etsy (ETSY-US) 的股票 目標價從 90 美元下調至 83 美元，因為該線上商城幾乎全屬「非必需性消費」。

瑞銀在大盤股中偏愛亞馬遜 (AMZN-US)，在小盤股中偏愛奢侈品零售商 MYT Netherlands Parent (MYTE-US)，對這兩家均給予「買進」評級。

FactSet 追蹤的大多數分析師將 eBay 評為「續抱」，而將 Farfetch 評為「買進」。