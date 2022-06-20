比特幣強彈重回2萬美元大關

加密貨幣比特幣昨 (19) 日上揚 7.6% 至 20404 美元，自前一個交易日的急遽下滑出現回彈，重回 2 萬美元關卡。

上週六 (18 日) 由於人們對於加密貨幣的懸念，還有來自高風險資產的全面性資金流出等因素，導致比特幣行情大跌至 17592.78 美元，創下 2022 年的低價紀錄。而比特幣行情也從這個水準上揚 16.7%。

根據路透報導，National Alliance Securities 國際固定收益主管 Andrew Brenner 在周日 (19 日) 表示，比特幣反彈，可能因散戶在周末買進，因為專業交易員一般不會在周末假日工作。

另外，Brenner 也指出，部分買家有可能認為比特幣已經跌到短線具吸引力位階，判斷當前是進場的好時機。不過比特幣或其他加密貨幣仍相當的不穩定。

以太幣在周日 (19 日) 的交易也上漲逾 13% 至 1131 美元，而前一個交易日的收盤價 933 美元、則創下了今年的新低紀錄。

近來美股表現出現強烈震盪，在利率持續升高和經濟衰退可能升溫等影響下，各主要指數在上個星期創下 2 年來最大單周跌幅。

Brenner 提到，在聯準會結束擴張性貨幣政策、收緊美元供應之際，數位貨幣並非好的投資，只要美元持續走強，數位貨幣就不會是資金好的標的。