〈台幣〉鮑爾放鷹股匯雙殺 下探29.748元近一周低點

台北股匯今 (30) 日雙雙走弱，受 Fed 主席鮑爾放鷹影響，熱錢不斷流出，新台幣兌美元匯率失守 29.7 元關卡，下探 29.748 元，貶值 6.6 分，為近一周低點；加權指數再度破底，盤中大跌超過 300 點，摜破萬五，最低來到 14895 點。

今天為月底、季底最後一個交易日，出口商仍有實質拋匯需求，新台幣兌美元匯率已是連續第 3 個交易日走貶，但貶幅相對有限，今天最低來到 29.748 元，可望守住 29.8 元關卡。

受美國科技股走弱影響，台股電子族群今天殺聲隆隆，台積電盤中重摔逾 2%，最低來到 480.5 元，金融、航運也無力撐盤，拖累加權指數跌破萬五大關，下挫逾 340 點，最低來到 14895 點，創 1 年半新低。

鮑爾周三於歐洲央行年度論壇表示，相較於過度升息使經濟陷入衰退，他認為對美國來說，未能恢復物價穩定才是最大風險，並提及要先發制人，或是搶在通膨預期脫錨或意外上升前行動，市場解讀鮑爾態度相當鷹派，帶動資金持續回流美元，美元指數升至兩周高點。

觀察主要貨幣對美元表現，韓元歷經昨天重貶後，今天翻揚升值 0.32%，新加坡幣早盤升值 0.17%，人民幣也升值 0.1%，新台幣則貶值 0.12%，日圓同步貶 0.05%。