中國製造業PMI 四個月來首度擴張

中國 6 月製造業採購經理人指數（PMI）為 50.2，四個月來首度擴張，原因是政府鬆綁封控措施，並逐步落實「穩經濟」一攬子政策，非製造業 PMI 也重返擴張。

國家統計局周四（30 日）公布的數據顯示，6 月製造業、非製造業及綜合 PMI 分別為 50.2、54.7 及 54.1，較上月高 0.6、6.9 及 5.7 個百分點，均回升至擴張區間。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，6 月製造業 PMI 回升至 50.2，在連續三個月萎縮後，重返擴張區間。統計局調查的 21 個產業中，有 13 個行業的 PMI 處於擴張區間，顯示製造業景氣面持續擴大，積極因素不斷增加。

不過，趙慶河也說，雖然本月製造業重回擴張，但仍有 49.3% 受訪企業反映訂單不足，市場需求偏弱依然是製造業面臨的主要問題。

與此同時，出廠價格指數降至 46.3，連續第二個月處於萎縮區間，部分企業的獲利空間受到擠壓，經營壓力較大。

為穩定經濟形勢，國務院總理李克強 5 月底罕見召開大型視訊會議，指示要把「穩增長」放在更突出位置，確保第 2 季經濟合理成長，失業率儘快下降。

經濟學家認為，若北京不放棄「清零政策」，可能難以達成今年的經濟成長目標。李克強將今年的成長目標設在 5.5% 左右。

經濟學家預估第 2 季中國經濟將放緩至 1.5%，不如首季的 4.8%，全年國內生產毛額（GDP）擴張 4.2%。