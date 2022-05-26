李克強召開全國「穩經濟」會議 專家：穩增長政策將全面加速

中國國務院周三（25 日）召開全國「穩經濟」電視電話會議，國務院總理李克強表示，要把「穩增長」放在更突出位置，紓困政策應出盡出，並將向 12 省派出督查組，專家預料「穩增長」政策將全面加速。

財聯社報導，李克強說，要確保上半年基本落實中央經濟工作會議與政府工作報告確定的政策，對國常會確定的六方面、33 條「穩經濟」政策，必須在 5 月底前提出實施細則，應出盡出。國務院周四將向 12 省派出督查組，以監督政策和配套措施落實情況。

李克強表示，3 月以來，就業、工業生產、用電、貨運等指標明顯下滑，尤其是 4 月，一些領域面臨的挑戰，比 2020 年疫情嚴重衝擊時還大。

李克強說，要把「穩增長」放在更突出的位置，力保市場主體，確保第 2 季經濟合理成長，失業率儘快下降，讓經濟繼續在合理區間運行。

市場人士指出，為穩定宏觀經濟大盤，確保本季經濟正成長，失業率穩中有降，預料政府將加快「穩增長」政策腳步，並讓貨幣政策更寬鬆、市場流動性保持在「略高於合理充裕水準」。

東方金誠首席宏觀分析師王青說，財政與貨幣政策中的「大招」，例如發行特別國債、下調政策利率，北京仍有可能相機推出。

國務院發展研究中心宏觀經濟研究部副部長馮俏彬說：「在這個時點召開這樣一場全國動員大會，說明經濟下行壓力比較大。4 月經濟數據陸續發布，地方經濟、財政數據也已經發布，當前超預期因素影響中國經濟運行的問題，擺在大家面前。」

中國企業聯合會研究部研究員劉興國則表示，第 2 季以來，企業面臨較大發展壓力，全年經濟成長目標達陣難度升高。隨著政府落實新紓困措施，將明顯改善企業的發展環境，效果將在 6 月得到體現。