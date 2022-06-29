調查：香港是2022年海外工作及生活成本最高都市

根據一份最新調查，香港被評為今年海外生活和工作成本最高的城市，報告強調了生活成本上升和宏觀經濟趨勢惡化，對外籍人力市場的影響。

這份由 Mercer 所做的《2022 年生活成本指數》，共比較 400 多個城市的 200 種商品與產品的價格，香港今年排名上升一位，5 年來第 4 次被評為海外工作成本最高的地點。

緊隨其後的是瑞士，在這項調查中，蘇黎世、日內瓦、巴塞爾和伯爾尼這 4 個瑞士城市，直接占據了從第 2 到第 5 的位置。

前十名中另有 3 個亞洲城市，分別是新加坡、東京和北京，名列第八、第九和第十。排名第六的是以色列的特拉維夫，它也是中東最貴的地方。紐約排名第七，是美洲最貴城市。

Mercer 合夥人 Vince Cordova 表示，香港持續的防疫限制，與日益加劇的政治動盪，使得派駐那裡的員工變得更加昂貴，房地產市場也讓住宿上花費更高。

瑞士都市名列前茅，部分原因與瑞士法郎走升有關。Cordova 指出，在美元穩定上漲之際，瑞郎同樣保持強勢。

Mercer 亞太區區域流動負責人 Tracey Ma 表示，生活成本上升可能加劇已開發國家的人才短缺，這些國家嚴重依賴外國勞動力。

她補充說，國際外派模式正在加速演變，遠端和靈活工作的興起，意味著企業需要重新考慮管理全球勞動力的方法，以便在確保成本效益下，同時吸引和留住人才。