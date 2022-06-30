中國618檔期手機銷量、銷售額年減逾16%

研調 Strategy Analytics 發布報告表示，受到疫情與終端消費力道減弱影響，中國今年電商 618 檔期手機銷量較去年下滑 25% 至 1400 萬台，銷售額 626 億元，也年減 16%，而蘋果 iPhone 仍穩坐龍頭。

不過，Strategy Analytics 表示，受惠 iPhone 產品組合帶動下，平均手機售價成長人民幣 4300 元，年增 13%。

Strategy Analytics 指出，蘋果 iPhone 在京東、天貓等平台總計銷售量仍穩坐第一，總計賣出 700 萬台手機，占總銷量約 5 成，年減約 4% ，仍優於市場預期，可望貢獻蘋果營收約人民幣 415 億元 (約 63 億美元)。

分析師 Yiwen Wu 表示，銷量僅次於蘋果的品牌分別為小米與榮耀，其次依序是 Vivo、OPPO，其中小米銷量比重約 30%，幾乎獨佔中低階手機市場，但較去年下滑 2%，榮耀手機銷量占 10%，年增 4 個百分點。

Strategy Analytics 表示，今年 618 檔期手機銷售通路主要仍來自京東，約占 49%，天貓、淘寶合計銷量比重約 30%，不過，直播帶貨正在異軍突起，抖音銷售比重年成長 5 個百分點達 8%，快手成長 4 個百分點至 6%。