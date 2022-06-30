美股重點新聞摘要2022年06月30日

今日操盤前瞻

OPEC + 部長級會議

中國 6 月製造業 PMI

美國 5 月 PCE 物價指數

美國上周初領失業金人數

傳特斯拉德州新廠產能飆升 每週 5000 輛 Model Y

《Electrek》報導週三 (29 日) 引述消息人士報導，特斯拉全新興建的德州奧斯汀超級工廠目前每週產能達數千輛汽車，還新增生產 Model Y 的 Long Range 車型。閱讀全文...

Fed 推新指數 預判公司債市場壓力

美國積極升息和經濟衰退疑慮環伺之際，紐約聯邦準備銀行周三 (29 日) 正式推出「公司債市場困境指數」(Corporate Bond Market Distressed Index, CMDI)，以追蹤規模近 10 兆美元的美國公司債市場，提早判斷市場壓力警訊。閱讀全文...

鮑爾稱美國經濟強勁 Fed 可以避免經濟衰退

聯準會（Fed）主席鮑爾周三（29 日）出席歐洲央行年度貨幣政策會議時表示，美國經濟處在「強勁狀態」，央行可以將通膨降至 2%，同時保持穩定的勞動市場，在避免經濟衰退的情況下實現「軟著陸」目標，儘管近幾個月以來這項任務越來越具挑戰。閱讀全文...

〈俄烏衝突〉全球對俄國晶片出口下降 9 成 雷蒙多警告中國不要亂來

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）周三（29 日）表示，自美國及其盟友因俄國入侵烏克蘭而對其實施出口管制以來，全球對俄國的半導體出口已大幅下降 90%，同時雷蒙多也加強施壓中國，稱中芯國際若向俄國供應晶片，將讓該公司「停工」。閱讀全文...

貿易逆差創紀錄 拖累經濟成長 美國第 1 季 GDP 終值萎縮 1.6%

美國政府周三 (29 日) 證實，因創紀錄的貿易逆差，美國經濟在第 1 季收縮，但由於國內需求強勁，情況十分矛盾。閱讀全文...