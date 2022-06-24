考量短期利空 瑞士信貸調降特斯拉目標價 但看好長期基本面

瑞士信貸分析師李維 (Dan Levy) 周五 (24 日) 表示，在微調第 2 季「交車數預期下滑、相關獲利影響，以及預期比特幣貶值」後，將特斯拉 (TSLA-US) 的目標價從 1150 美元調降至 1000 美元，但因「長期基本面完好無損」，維持「跑贏大盤」評級不變。

這位分析師肯定，中國的供應鏈問題和疫情封鎖帶來重大的短期障礙，並認為將拖累第 2 季的交車數：「我們的估計低於共識的 28 萬輛，遠低於 2022 年第 1 季交車數 32 萬輛；這也反映出與我們之前模型估計 29.5 萬輛有所下降。」因此，他將「第 2 季每股獲利預期從 2.06 美元調降至 1.10 美元，低於共識的 2.08 美元」。

即使如此，瑞士信貸仍堅持「未來強勁的基本面應該超過特斯拉近期面臨的挑戰，例如最近的增長拋售、中國生產中斷、持續的半導體短缺和擴大的通膨壓力」。

這位分析師進一步指出，供應鏈問題是目前該行業最重要的利空，但最終可能會成為特斯拉的利多，從而擴大該公司「在電動車競爭中領先於其他 OEM 業者，主因其在垂直整合方面的領先地位和之前的電動車經驗」。

因此，分析師重申對該股的「跑贏大盤」評級，並指出「我們認為特斯拉的長期前景很明確」。

在該公司 CEO 馬斯克諸多具爭議的舉動、產業供應鏈問題以及更廣泛的經濟困境之間，特斯拉在 2022 年上半年走勢艱困，年初至今下跌超過 41%，而標準普爾 500 指數同期下跌 21%。截至周四 (23 日) 股價收於 705.21 美元；歷史高點為 1243.49 美元。