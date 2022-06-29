聯邦快遞預估未來3年獲利將以二位數成長

聯邦快遞 (FDX-US) 周三 (29 日) 表示，預計到 2025 年調整後獲利將成長兩位數，因為這家全球航運公司希望從其能夠帶來更多資金的快遞包裹戰略中受益。

該公司一直受到激進投資人和外送承包商的壓力，該公司表示，預計從現在到 2025 年，調整後每股獲利將以 14% 至 19% 的年均成長率增加，收入將成長 4% 至 6%。

聯邦快遞上周公布的 2022 財年調整後獲利為每股 20.61 美元，營收為 935 億美元。

在該公司周三投資人大會之前，聯邦快遞股價在開盤前上漲 1.4%。

6 月 1 日接替聯邦快遞創始人史密斯 (Fred Smith) 的蘇布拉曼尼亞 (Raj Subramaniam) 面臨著兩方相互競爭：一方希望聯邦快遞從營運中獲得更多獲利的投資人，另一方是推動成長並希望獲得更多資金來抵消不斷上漲成本的地面部門承包商。

聯邦快遞上周的財報預視了這些即將發生的事情。聯邦快遞高管透過專注於獲利更高的快遞或「收入質量」來應對包裹數量的疲軟，這與兩年前競爭對手聯合包裹服務公司 (UPS-US) 採用的「更好而不是更大」的口號相呼應。

然而，分析師警告，經濟放緩可能會破壞疫情時期執行該戰略和安撫激進股東 D. E. Shaw Group 所需的價格調漲。投資人希望聽到更多關於該在可能的衰退期間將如何發展的訊息。

到目前為止，這種轉變正在為聯邦快遞帶來回報。即使該公司處理的包裹數量減少了，但最近一季的營收增加了 8%。

FedEx Ground 報告，雖然日均貨運量下降了 6%，但每個包裹的收入增加了 11%。Ground 最便宜和最慢的「經濟版」服務受到的打擊最大，下降 36%。

這似乎讓投資人偏向激進主義者 D. E. Shaw Group。本月稍早，這家對沖基金在聯邦快遞的董事會中獲得 2 個席次，並被承諾再獲得一個席位。該公司尚未公開分享其對聯邦快遞的目標。

話雖如此，處理聯邦快遞大部分最後一里服務的地面承包商並沒有分享成功。它們依靠數量來抵消較高的汽油價格、司機工資和送貨到偏遠的住宅地址。