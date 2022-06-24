〈財報〉聯邦快遞Q4獲利佳 2023年度財測優預期 盤後漲逾2%

聯邦快遞 (FDX-US) 周四 (23 日) 公布的 2022 會計年度第四季 (5/31 止) 獲利符合華爾街預期，且對新一財年發佈的財測優於分析師預期，在全球航運需求疲軟的情況下，該公司有能力挑選較高利潤的交付業務，激勵盤後股價上漲。

聯邦快遞財務長 Michael Lenz 在公司發布的新聞稿中指出：「我們對營收品質的持續重視，推動第四季業績顯著改善。隨著我們執行旨在提高獲利能力和收益的舉措，我們預計 2023 財年及以後的動能會進一步增強。」

聯邦快遞周四收低 0.39%，盤後上漲 5.86 美元或 2.57%，報每股 233.99 美元。

FY 2023 全年財測

EPS：22.50 至 24.50 美元之間，中值 23.5 美元 vs. 22.14 美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

FY 2022 Q4 財報關鍵數據

EPS：調整後 6.87 美元 vs. 6.86 美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

純益：年增 32% 至 18 億美元

營收：年增 8% 至 244 億美元 vs. 245.6 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

營業利潤率：9.2% (去年同期為 8.7%) vs. 9.3%

聯邦快遞備受關注的陸運單位 (Ground) 利潤率較上季改善，該單位大部分業務來自電商送貨到府的訂單，並推動公司成長。但其表現仍落後競爭同業 UPS(UPS-US)，後者新任執行長 2 年前採用「求好不求大」的口號。

投資人正施壓 6 月 1 日上任的執行長 Raj Subramaniam，要求其改善服務並從該公司龐大且獨立運營的陸運 (Ground)、快遞 (Express ) 和貨運 (Freight) 部門中汲取更高利潤。

在該公司管理層提高燃油附加費、剔除不具吸引力的出貨量，以及勞動成本開始問定後，Ground 部門利潤自前一季的 7.3% 提升至 10%。單一包裹營收大增 11%。Subramaniam 表示，「基本上，我們就是電商的關鍵基礎設施。」

該公司管理層預期，儘管通膨、新冠疫情和地緣政治風險對全球商業活動造成壓力，但航運價格仍將持續上漲。

追蹤聯邦快遞股票的分析師中，73% 給予買進評級，遠高於 S&P 500 成分股約 58% 的買進比率。分析師對聯邦快遞股票的平均目標價約 290 美元，較現行股價隱含 27% 漲幅。