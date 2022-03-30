聯邦快遞CEO：旗下自駕卡車業務將在今夏取得重大進展

據報導，聯邦快遞 (FDX-US) 執行長 Frederick Smith 在週二 (30 日) 表示，公司今年夏天將在自動駕駛卡車業務方面取得重大進展。

Smith 在接受採訪時表示，有望在 6 月下旬看到在高速公路上行駛的自動駕駛卡車。不會是在城市中，這項業務更適合長途運輸。

「我們要達成這一點還有很長的路要走。但我們不會解雇我們的司機。他們將會轉向負責提貨、送貨的工作，我非常有信心自動駕駛卡車將會出現。」Smith 說道。

聯邦快遞宣布將與總部位於中國的自動駕駛物流公司 Neolix 合作，於 2021 年底在中國測試自動駕駛送貨卡車。聯邦快遞在先前曾與 Nuro、DEKA Development Research、Aurora 和 Paccar 等公司合作，推出了自動駕駛汽車應用計劃。

聯邦快遞也計畫，2022 年全年在美、加 10 個城市測試電動推車，加速在其快遞路線的送貨。聯邦快遞對其試點計劃的初步成果感到鼓舞。該公司表示，在紐約和多倫多的測試顯示，與使用傳統送貨模式相比，快遞員使用電動推車每天可以多運送 15% 的包裹。

聯邦快遞也宣布了高層人事異動，創辦人 Frederick Smith 在替公司服務逾 50 年後，即將卸下執行長一職，轉由營運長 Raj Subramanian 接任。職務交接定在 6 月 1 日，Smith 將成為執行董事長，並專注董事會管理、永續發展、創新與公共政策。