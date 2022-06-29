〈財報〉Bed Bath＆Beyond銷售大減 撤換CEO

Bed Bath＆Beyond (BBBY-US) 周三 (29 日) 表示，為重組領導層，CEO 特里頓 (Mark Tritton) 將下台。該零售商財報顯示銷售額大幅下降，並且嚴重低於華爾街對獲利和營收的預期。

該公司股價在周三盤前交易中下跌約 13%。

該公司董事會表示，獨立董事格佛 (Sue Gove) 將接任臨時 CEO。該公司表示，她將專注於扭轉最近的業績，解決供應鏈和庫存問題，並加強公司的資產負債表。

格佛發表聲明表示，「我們必須提供更好的結果。我們的股東、同事、客戶和合作夥伴都期待更多。」

該公司還將晉用一名新的行銷長。原任健康、美容和消耗品的一般商品經理希爾霍 (Mara Sirhal) ，將接替即將離職的哈特錫格 (Joe Hartsig)。

根據 Refinitiv 的數據，與分析師的預期相比，該零售商在截至 5 月 28 日的當季表現如下：

●每股虧損 2.83 美元，大於預期的 1.39 美元

●營收 14.6 億美元，低於預期的 15.1 億美元

該公司的淨虧損從一年前的 5100 萬美元或每股 48 美分擴大至 3.58 億美元或每股 4.49 美元。經調整後，每股淨虧損 2.83 美元。超過 Refinitiv 分析師平均預期的 1.39 美元。

銷售額從一年前的 19.5 億美元降至 14.6 億美元。華爾街的預測數為 15.1 億美元。

根據 StreetAccount 的數據，關鍵零售指標的同店銷售額在本季同比下降 24%，低於分析師預期的下降 20.1%。其線上銷售額同比下降 21%。其中包括同名連鎖店 Bed Bath & Beyond 下降 27%，Buybuy Baby 下降中個位數。

Bed Bath 一直受到激進投資人柯恩 (Ryan Cohen) 的壓力，他是 GameStop (GME-US) 的董事長和 Chewy (CHWY-US) 的創始人。今年年初，柯恩旗下公司 RC Ventures 透露持有該公司 10% 股份；隨即呼籲徹底改變，批評高管的高薪，並敦促出售或分拆該公司的嬰兒用品連鎖店 Buybuy Baby。

Bed Bath 和柯恩在 3 月下旬停戰。該零售商同意在其董事會中晉用新的獨立董事，並為 Buybuy Baby 連鎖店尋找替代方案。

但家居用品零售商面臨的挑戰並沒有減弱。

今年至今，該公司股價已下跌 55%，並在本月初觸及 52 周新低。該公司股價周二 (28 日) 收於 6.53 美元，跌幅超過 3%。

Bed Bath 表示，它聘請了零售諮詢公司 Berkeley Research Group 來查看其庫存和資產負債表；並聘請了國家獵頭公司 Russell Reynolds 來尋找常任 CEO。