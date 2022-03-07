GameStop總裁透露持股逾10% Bed Bath & Beyond股價盤前飆漲逾70%

GameStop (GME-US) 總裁 Ryan Cohen 透露他經由他的投資公司 RC Ventures 持有家居用品零售商 Bed Bath & Beyond (BBBY-US) 近 10% 的股份，Bed Bath & Beyond 股價在周一 (7 日) 盤前交易中飆升逾 70%。

Cohen 也是線上寵物零售商 Chewy (CHWY-US) 的聯合創始人。他在給 Bed Bath 董事會的一封公開信中寫道，他認為這家零售商正深陷市占率流失及供應鏈困境。他還批評該公司高管在業績不佳期間仍繼續領取報酬。

他在信中指出，「我們認為，Bed Bath 需要縮小其重點以加強營運並維持適當的庫存組合以滿足需求，同時探索戰略替代方案，包括切割 Buybuy Baby 並全面出售。」

Bed Bath 表示在周日 (6 日) 晚上收到這封信，這家大型零售商針對這封信表示，它之前沒有與 RC Ventures 聯繫過。

該公司發表聲明指出，「我們將仔細審閱他們的來信，並希望依據他們提出的想法進行建設性的參與。」「2021 年是我們執行前瞻性多年轉型計畫的第一年，我們相信這將創造重大的長期股東價值。」

在過去 12 個月裡，Bed Bath 股價下跌近 45%。