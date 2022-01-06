供應鏈瓶頸重創銷售 Bed Bath & Beyond上季虧損擴大

家居用品零售商 Bed Bath & Beyond (BBBY-US) 第 3 財季業績未能達到分析師的預期，6 日盤前大跌近 10%，但開盤後反而逆勢飆漲逾 20%。

CEO Mark Tritton 表示，由於供應鏈瓶頸導致庫存不足，讓 Bed Bath & Beyond 為此虧損了大約 1 億美元。而且，這個問題在 12 月還繼續升級。

截至 11 月 27 日的第 3 財季表現與 Refinitiv 分析師預期數據的比較如下：

每股虧損：25 美分，預期為損益平衡

營收：18.8 億美元，而預期為 19.5 億美元

該公司的淨虧損從一年前的 7500 萬美元或每股虧損 61 美分增至 2.76 億美元或每股 2.78 美元。不包括一次性項目，每股虧損 25 美分；Refinitv 調查的分析師預計它會收支平衡。

銷售額從一年前的 26.2 億美元減少 28% 至 18.8 億美元，低於預期的 19.5 億美元。

整個連鎖系統的同店銷售額下降 7%；這項指標是跟踪至少開業 12 個月的店面收入。StreetAccount 調查分析師的預測為下降 0.9%。

Bed Bath & Beyond 股價 5 日收跌 10.8%；較一年前下跌約 32%。