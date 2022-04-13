〈財報〉假日季庫存過低 Bed Bath and Beyond上季虧損

Bed Bath and Beyond (BBBY-US) 周三 (13 日) 的假日季出現令人驚訝的虧損，因為庫存不足，並且一直苦於將商品從擁擠的港口轉移到貨架上。

該公司股價在周三盤前交易中下跌超過 2%。

CEO 特里頓 (Mark Tritton) 表示，缺貨商品導致該公司第 4 財季銷售額損失約 1.75 億美元；高於上季因供應鏈瓶頸造成的約 1 億美元損失。

他對這家家居用品零售商的業績感到失望。他說，「宏觀環境中的主要不利因素」拖累了轉虧為盈的努力。例如，商品運輸的成本更高，一些本土品牌的暢銷商品像是真空吸塵器，由於缺少內置微晶片等組件而供不應求。此外，大部分季節性商品都被困在港口並且遲到了。

他說，其中一些挑戰已經延續到本季。

即使如此，特里頓說，Bed Bath 的轉型正在取得進展。它正在改造商店、投資科技、用明信片和針對性電子郵件歡迎顧客，並擴大其高獲利的自有品牌業務。

Bed Bath 業務一直在波動，因為出身 Target (TGT-US) 的業界老兵特里頓試圖透過推出自有品牌產品、商店改造和關閉表現不佳的分店來更新零售商的品牌。它的股票被拿來與迷因股 AMC Entertainment (AMC-US) 和 GameStop (GME-US) 相提並論；同時還受到股東的壓力，包括激進股東 GameStop 總裁和 Chewy (CHWY-US) 創始人科恩 (Ryan Cohen) 、。

Bed Bath 沒有提供具體財測，但表示預計隨著供應鏈狀況的緩解，未來財年的下半年銷售額和獲利率將有所改善。

該公司截至 2 月 26 日當季業績與分析師的預期相較如下：

●每股虧損 92 美分，預期為獲利 3 美分

●營收 20.5 億美元，預期為 20.7 億美元

該公司淨虧損從一年前的 900 萬美元或每股 8 美分增至 1.59 億美元或每股 1.79 美元。不包括一次性項目，每股虧損 92 美分。Refinitiv 調查的分析師之前預計每股獲利 3 美分。

銷售額從一年前的 26.2 億美元下降 22% 至 20.5 億美元，低於預期的 20.7 億美元。

關鍵零售指標同店銷售額與去年同期相比下降了 12%。Bed Bath & Beyond 同名商店的同店銷售額下降 15%，而 BuyBuy Baby 品界的同店銷售額以低個位數成長。

與去年同期相比，數位銷售額下降 18%，部分反映出向實體商店的轉變和電商水平的正常化。

特里頓表示，Bed Bath 正對其供應鏈進行全面改革，以便在進口貨物並將其運送到配送中心和商店時更能管理所有商品。他說，這項「虛擬控制塔台」一樣的技術將在本月底投入使用。他說，這些努力已經在進行中，但變得更加緊迫。

截至周二 (12 日) 收盤，Bed Bath 股價今年來上漲約 23%。該零售商股價周二收於 17.97 美元，下跌 6.75%，市值 17.3 億美元。