Bed Bath & Beyond與激進投資客達協議 讓出3個董事席次

Bed Bath & Beyond (BBBY-US) 周五 (25 日) 宣布已與激進投資客柯恩 (Ryan Cohen) 達成協議，讓出 3 席董事會席次。

該公司股價在盤前交易上漲超過 8%。

這家家居用品零售商在新聞稿中表示，來自科恩旗下 RC Ventures 的 3 人將立即加入 Bed Bath 董事會。該公司表示，其中 2 人將加入一個策略委員會，研究其 Buybuy Baby 連鎖店的未來出路，並向全體董事會提出建議。

本月稍早，身兼 Chewy Inc. (CHWY-US) 聯合創始人及 Gamestop (GME-US) 董事長的科恩透露，他持有該公司近 10% 的股份，並打算推動這家零售商進行徹底變革。

Bed Bath 在前 Target (TGT-US) CEO 崔頓 (Mark Tritton) 領導下，一直在努力進行轉型中。他於 2019 年掌舵。

崔頓發布聲明表示，公司期待整合新董事的想法，「我們的 Buybuy Baby 業務是一項巨大資產，我們致力於釋放其全部價值。」

RC Ventures 本月呼籲該零售商實施幾項變革，包括尋求出售 Buybuy Baby 或整個公司的可能。科恩認為，該公司需要聚焦業務重點並維持正確的庫存組合以滿足需求。

Marjorie L. Bowen、Shelly C. Lombard 和 Ben Rosenzweig 等 3 人已被任命為董事會成員，立即生效。Bowen 和 Rosenzweig 將加入由 4 人組成的 Buybuy Baby 委員會。

科恩本周披露買進 10 萬股 GameStop 股票，將其持股比率提高至 11.9% 後，GameStop 股價飆漲。

這是 Bed Bath 第二次成為激進投資客的狙擊目標。2019 年，包括 Ancora Holdings、Macellum Capital Management 和 Legion Partners Capital Management 在內的一群投資者推動該零售商修改其營運策略。這場股權大戰促成了一項解決方案，該公司董事會任命了 4 席新董事。