抖音若上市估值多少？快手可能是個參考指標

在字節跳動將旗下香港公司與數家子公司更名為「抖音集團」與「抖音」之後，外界預期它將在香港上市，不過由於近期市場情緒與流動性不佳，一旦決定上市，其時機掌握及估值都引起較大的討論。

業界指出，抖音業務板塊的三大核心業務抖音、西瓜視頻、今日頭條，可以分別對標快手、B 站、百度信息流產品的估值水準。從跟對手的經營情況等綜合比較下來，抖音業務板塊估值在 8500 億港元左右 (約 1083 億美元)。

今年 4 月，根據《南華早報》援引多位私募股權投資人消息認為，字節跳動估值接近 4000 億美元。

據公開資料顯示，成立 9 年的字節跳動已融資超過九輪，但官方並未對外透露後幾輪的融資金額。

浙江大學國際聯合商學院數字經濟與金融創新研究中心聯席主任、研究員盤和林指出，當前港股互聯網股的估值很低，比如快手，市值已經從上市時候的數兆港元下跌到 2500 億港元，且依然處在最低估值水準附近。

不過，從營收角度看，抖音與快手的體量顯然不同，根據 CEO 梁汝波披露，字節跳動 2020 年實際收入為 2366 億元，按抖音貢獻 60% 收入估算，抖音營收約為 1416 億元，而同期快手僅有 587.76 億元。抖音約為快手的 2.4 倍。根據快手當前估值，抖音估值約為 6181 億港元。

抖音是否會在短期內於香港上市？公司至少目前對此仍態度保守。在 4 月 23 日晚間，字節跳動發布聲明，稱近期有不少關於公司上市的消息，經過認真研究，認為公司暫不具備上市條件，目前無上市計畫。