00878投資人數躍升全台第二大ETF 今年成長居冠

截至上周五 (6/24)，據臺灣集保結算所與 Bloomberg 資料顯示，國泰永續高股息 ETF (00878-TW) 投資人數來到 55.63 萬人，躍升為國內第二大的 ETF，規模亦來到新台幣 782 億元。統計今年以來不到半年的時間，00878 受益人數共激增近 27.5 萬人，成長人數居全台 ETF 之冠，目前也是國內最大 ESG 主題及發行流通量最高的原型 ETF。

法人分析，00878 上市以來，透過 ESG 選股及較低的年度總費用率，加上每季穩健配息與收益平準金機制，獲得了市場投資人廣泛關注。在持股風格上，00878 並非訴求透過大量換股的高周轉率方式，不著眼於帳面上的高股利，或是以預判的方式，在公司營運因為景氣單年度衝高後，再進場去追求單次的股利，反而是透過挑選財務體質好、ESG 企業且過往配息穩健的個股，輔以適度的產業分散來構建投資組合。

整體來說，00878 的投資目標是以適度的股息做為下檔保護，提升穩定性，並追求長期實質的總報酬成長，相較之下，是更貼近「存股型」高股息 ETF，與市場上常見的交易型高股息 ETF 有明顯不同。

國泰投信 ETF 研究團隊表示，近年來高股息 ETF 推陳出新，而對投資人來說，也應思考其實股息殖利率並不是篩選投資標的時的唯一指標，若單看股息高低，會很容易掉入陷阱裡，甚至挑選到隨景氣波動而大起大落的標的；也就是說，投資人進行高股息投資策略時，更應該留意是否是適合自己的「好股息」，才不會落入拿到股利卻賠了價差，長期總報酬無法提升的情況。

展望後市，國泰投信 ETF 研究團隊指出，接下來 7、8 月台股迎來股東會與除權息旺季，市場將關注產業龍頭釋出營業表現及年度股利發放情況，有機會激勵外資資金回流，挹注台股動能、延續反彈格局。但因應外部通膨升溫環境，建議投資人進行比例上的調配，現階段至聯準會 7 月份升息前，仍可多關注於價值型標的，以定期定額方式布局；中長線來看，台股本益比已低加上企業獲利仍具支撐，預期在震盪後台股下半年可逐步止穩。