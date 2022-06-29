6/29盤前提醒：融資浮額已洗清，投信季底作帳轉結帳，提醒盤勢回穩的二大關鍵

行情看法：

融資浮額已洗清，投信季底作帳轉結帳，提醒盤勢回穩重點 (1) 賣不下去，(2)轉賣為買

觀盤重點：

1. 6/28(二) 盤勢：電子半導體領跌，指數開低震盪，終場下跌 108.1 點，成交量 2,370.8 億元，外資轉賣超 99.8 億元，投信買超 10.6 億元，融資減少 3 億元，櫃買指數 - 1.8%，盤後解盤 https://youtu.be/HxBoXhtO4SU

2. 美股盤後：中國放寬入境檢疫措施、美 6 月消費者信心指數降至 16 個月以來低點，美股開高走低，Nasdaq -2.98%、S&P500 -2%，台積電 ADR -1.77%，台指期貨盤後盤 - 140 點（大仁哥評：經濟數據仍在通膨和經濟衰退之間拉扯，美股震盪打底）

3. 季底作帳 / 結帳提醒：投信季底作帳轉結帳，高持股個股賣壓大，德微 (3675-TW)、神準(3558-TW)、創惟(6104-TW) 等前波投信人氣股跌停或重挫（大仁哥評：很早就提醒，投信作帳是比相對績效，當盤勢偏弱時，投信間未必會用買盤拉抬，反而會用互砍持股，引動賣壓，更多教學和分析，都在我的 Line 和 Telegram 頻道分享）

4. 解封受惠：中國疫情趨緩，官方發布最新版防控，大幅縮短隔離期限和放寬限制，入境隔離縮短為 7+3，有助人員往來和經濟復甦，陸港股旅遊、餐飲、航空股大漲（大仁哥評：全球解封在即，看好航空、觀光、旅行社等族群，航空雙雄趨勢成長，較看好客運為主的長榮航 (2618-TW)）

5. 操作提醒：台股三大賣壓，(1)融資浮額已經洗清，(2)外資賣壓受到全球資金調整仍將持續，(3)投信季底作帳也轉為結帳互砍，短線盤勢持續打底難免，時序將進入 Q3，砍完的部位仍要布局 Q3 認養股拉抬績效，短線超跌不用接刀，可以等待趨勢成長中小型股拉回守穩，提醒回穩重點為 (1) 賣不下去，(2)轉賣為買。

（本專欄作者為 摩爾投顧 陳昆仁 分析師）

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