近一周漲幅前五大ETF出列 生醫、尖牙股最帶勁

近一周漲幅前五大 ETF 中，生技醫療相關就涵蓋三檔，另外，美股科技股揚眉吐氣，帶動以科技巨頭為主的尖牙股暴力反彈，法人表示，尖牙股基本面具穩固支撐，可分批布局或以長線角度定期定額。

近期醫療產業出現低檔反彈，MSCI 醫療指數周漲 7.6%，事實上，全球經理人對於醫療產業加碼意願相當高。根據美銀美林調查，醫療產業已經是連續第四個月獲得淨加碼榜首產業。

這也讓富邦基因免疫生技 (00897-TW)、國泰基因免疫革命 (00898-TW)、群益 NBI 生技 (00678-TW) 等三檔 ETF 強漲。

而上週美股由科技股領軍強勢反彈，標普五百及道瓊工業指數單周漲幅分別達到 6.45 及 5.39%，那斯達克指數漲幅甚至達到 7.49%，創下今年三月中旬以來最大單周漲幅。美股科技股揚眉吐氣，帶動以科技巨頭為主的尖牙股暴力反彈，統一 FANG+ETF(00757-TW) 近一周漲幅達到 8.88%。

統一 FANG+ETF 經理人袁永騰指出，上週原物料價格回跌，市場認為未來通膨壓力有望減輕，讓聯準會放緩升息腳步，激勵市場表現。但目前仍存在幾個隱憂，首先，解封後原油需求上升，供給卻仍相對緊張，使通膨問題短期內難以解決。第二，企業將在七月開始陸續公佈第二季財報，庫存調整及消費下滑，將對企業營收造成負面影響，進而壓抑股價。因此，投資人仍須留意追高風險，建議拉回時，選擇基本面相對強勁的標的，分批布局或以長線角度定期定額。

展望後市，面對高通膨帶來的經濟衰退疑慮，市場將更為關注企業的獲利能力，投資宜聚焦較不受通膨及庫存調整影響的標的。以尖牙指數成分股為例，近年 Google、亞馬遜及微軟積極發展雲端軟體的訂閱服務，目前這一領域已是企業版圖中重要一環。雲端服務由於產業特性，受到通膨及庫存調整的影響較小，營運壓力相對較輕。

另外，在經濟可能衰退的背景下，企業仍持續推動數位轉型，商用雲端服務需求維持強勁成長，也讓 Google、亞馬遜及微軟的營收更加穩固。上週 Google、亞馬遜及微軟，周漲幅高達 10.11、9.64 及 8.1%。

全球電動車龍頭特斯拉上週漲幅達 13.35%，是尖牙指數另一檔高貢獻的成份股。袁永騰指出，電動車也是前景看好的題材，過去一段時間受到中國封城及供應鏈斷鏈影響，出貨遭到遞延。隨著中國解封、供應鏈恢復順暢，電動車出貨也開始加速。此外，因應能源轉型，燃油車轉換為電動車是未來數年各國政府的重點政策，使電動車長線趨勢獲得支撐。近期中國政府為了拉抬經濟成長，也擴大推出汽車補貼政策，電動車有望受惠。