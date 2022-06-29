南韓股市因經濟衰退擔憂下跌 韓元創16個月最大單日跌幅

由於對經濟衰退的擔憂日益加劇，華爾街隔夜暴跌嚇壞了投資者，南韓股市周三 (29 日) 結束連續 3 天的上漲，韓元兌美元大跌，並創下 16 個月以來最差的單日表現。

基準韓國綜合股價指數 (KOSPI) 下跌 44.1 點或 1.82%，收於 2377.99 點。

Daishin Securities 分析師 Lee Kyoung-min 表示，由於美國數據疲弱，以及對南韓央行因通膨預期上升而大幅升息，並造成經濟衰退的擔憂，而使市場承壓。

外資持續賣出韓元，韓元兌美元周三報 1299.0 兌 1 美元，較前日收盤價下跌 1.20%，並創下自 2021 年 2 月 26 日以來，單日最差表現。

南韓央行高級官員呼籲在 7 月 13 日的貨幣政策會議上大幅升息，但並未挽救韓元跌勢。央行自去年 8 月以來，已 5 次上調政策利率，每次均上調 25 個基點，目前利率來到 1.75%。

市場猜測，央行恐怕會在下個月一口氣升息 50 個基點。

周三南韓權值股中，科技巨頭三星電子和 SK 海力士追隨隔夜費城半導體指數的大跌，分別下跌 2.36% 和 1.36%。

LG Energy Solution 表示，將重新評估其在亞利桑那州獨立電池工廠的投資計畫後，周三下跌 4.63%，其母公司 LG 化學跌 7.02%。