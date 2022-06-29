商務旅行復甦 Expedia股價可望靠B2B漲近60%

線上旅遊社 Expedia (EXPE-US) 現行股價自 2 月高點腰斬，但券商 Piper Sandler 分析師認為，該股仍值得擁有，這要歸功於其利潤豐厚的企業對企業 (B2B) 業務。

分析師 Thomas Champion 周二 (28 日) 重申 Expedia 股票的加碼評級，但將其股價目標從 225 美元下調至 155 美元，以應對近期的市場波動，但隱含漲幅仍達 58% 以上。

產業觀察者認為，即使廣泛經濟疲軟，商務旅行緩慢但持續的復甦可能提振企業。

Expedia 周二吐回早盤 1.5% 漲幅，最終收低 3.29% 至每股 97.87 美元，今年迄今該股已下跌 45% 以上。

此前 Expedia 管理層在最近一次會議上強調其 B2B 戰略，分析師以「引人注目」形容該業務，其工作模式是：Expedia 的企業合作夥伴評估需求並尋找客戶，而 Expedia 提供航班、汽車租賃和住宿。

Champion 寫道：「對於合作夥伴來說，好處是能取得大量的房源，這一點難以複製。對 Expedia 來說，B2B 通路成為市場需求的增量來源。」

儘管 Expedia 已出售部分 B2B 資產，但在該領域自 AARP 到摩根大通 (JPM-US) 該公司仍有重要合作夥伴。Champion 表示，B2B 部門的成長將較公司典型企業對消費者 (B2C) 的通路成長還要快速。他指出，在新冠疫情爆發前，2019 年 B2B 業務的成長率約在偏高的 20 多百分比 (27%-29%)。

隨著美國和其他國家的經濟重新開放，線上旅行社和其他與旅遊和休閒相關的股票大幅上漲。 然而，由於投資者擔心，高漲的物價和潛在的經濟衰退，將讓需求化為泡影，近期該類股再次承壓。

該類股的關鍵點在於商務旅行能否持續有復甦動力，以抵消休閒旅行的流失。