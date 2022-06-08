美國今夏出國旅遊人數 幾乎回到疫情前水準

隨著多國解除旅遊限制，美國今年 6 月到 8 月期間排定出國旅遊的民眾，幾乎回到疫情爆發前的水準，報復性旅遊需求有望讓航空業久旱逢甘霖。

旅遊數據業者 ForwardKeys 統計，美國 6 到 8 月的國際旅遊預訂數量，目前約為 2019 年的 97%，有一些旅遊地點格外受美國遊客歡迎，例如加勒比海的行程預訂率甚至比 2019 年還高，達 109%。

此外，南美和歐洲的預訂率各為 95% 和 93%。亞太地區預訂率則低得多，僅 2019 年的 62%，例如中國仍實施嚴格的防疫限制政策。這些統計數字仍可能在未來幾周變動，包括取消行程和更多的預訂。

旅遊回溫碰上航空業和機場人力短缺，導致主要國際機場遭遇班機延誤和取消。在英國女王登基 70 周年的「白金禧」四天連假期間，從 easyJet、英國航空到 TUI 旅行社都有大批航班遭取消，瑞安航空 (Ryanair) 甚至請求軍方人員協助機場排隊人潮，但遭英國政府拒絕。

旅遊業主管說，出國旅遊也面臨一些阻礙，例如擔心在國外篩檢出陽性——目前美國仍要求包括公民在內的入境者需出示檢測陰性證明。此外，機票上漲也構成潛在的隱憂。一些遊客在俄國侵烏之後，把原本預訂的中歐和東歐國家的行程轉移到南歐的義大利、希臘，旅館訂房一宿難求。

話雖如此，這些都沒有阻擋國際旅遊需求回溫，過去兩年遭到歷史性虧損的長程航班業者終於能鬆一口氣。美國國內航空早已從疫情封鎖時期的低潮反彈，但許多國際航空公司的廣體飛機只能閒置。