喜迎旅遊市場復甦 華航Q3客運航班再增4成

華航 (2610-TW) 今 (14) 日宣布，隨各國入境限制和檢疫政策鬆綁，全面強化運能，規劃 8、9 月再增班，第三季客運航班將再增加 40%，每周可提供超過 150 班的客運來回航班，藉此滿足逐步復甦的旅遊需求。

華航規劃，東北亞航線中，7 月 1 日起將以最新客機 A321neo 每日飛航台北松山往返東京羽田航線，而東京成田、大阪、名古屋、福岡等航線將持續安排載客航班；韓國首爾則預計 8 月起也增為每日 1 班。

對於東南亞航線，華航自 6 月起新增高雄 - 馬尼拉每周 1 班，以服務南部旅客，8 月起由桃園出發的東南亞航線包括泰國曼谷增為每周 14 班，菲律賓馬尼拉、越南胡志明市、河內增為每周 10 班，馬來西亞吉隆坡增為每周 4 班、檳城每周 2 班，新加坡、柬埔寨金邊增為每周 3 班，緬甸仰光增為每周 2 班。

香港航線自 7 月起，增為每周 7 班，天天飛航，8 月起再增加達每周 10 班載客服務。

而華航兩岸航線持續飛航北京、成都、上海浦東和廈門，8 月起北京和成都增為每周 2 班，桃園往返浦東增為每周 9 班，並配合中國動態防疫政策，滾動檢視調整。

對於長程航線，華航同樣強調完整布署，北美航線飛航美國洛杉磯、安大略、舊金山、紐約，以及加拿大溫哥華，8 月起安大略增為每周 2 班，搭配洛杉磯每周 5 班，天天提供台灣往返加州大洛杉磯地區載客服務，而舊金山增加為每周 5 班，溫哥華增為每周 3 班。

歐洲航線則有德國法蘭克福增為每周 4 班，荷蘭阿姆斯特丹增為每周 3 班，英國倫敦增為每周 2 班。

而大洋洲佈局涵蓋紐澳，澳洲航線雪梨和墨爾本增為每周 2 班，布里斯本也提供每周 1 班載客服務；直飛紐西蘭奧克蘭則增為每兩周 1 班。

華航強調，持續關注各國邊境管制政策和市場需求，擘劃客運布局，A321neo 客機已投入營運，今年將再引進 4 架新機，為疫後旅運重啟做好準備，並評估潛力市場以開闢航點和增班，全力迎接客運復甦。