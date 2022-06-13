報告：全球廣告業收入今年將成長8.4%

根據廣告業周一 (13 日) 發表的一份報告，即使全球地緣政治局勢持續存在並且人們擔心經濟衰退，但今年全球廣告業務預計將成長 8.4%。

WPP PLC 旗下廣告機構 GroupM 的報告顯示，這個數字不包括美國政治廣告在內，全年收入可望達到 130 億美元，高於 2020 年的 120 億美元。

通常代表經濟整體健康狀況的廣告市場，在經歷 2021 年的高點後正在轉趨穩定；當時它受到強勁的經濟復甦和個人消費的推動。

報告指出，2022 年的成長來源包括越來越多的新小企業，這些企業的廣告宣傳水平可能高於它們正在取代的企業，像是尋求成長的風險投資「新經濟」廣告商，以及中國行銷人員在國外所做的廣告。而電商的預期減速和升息將拖累成長。

GroupM 商業智能總裁維瑟 (Brian Wieser) 說，「雖然現在整體經濟和環境比去年 12 月更加負面，但從廣義上講，業內人士和我認為許多權威人士相對於整體經濟發展的現實而言過於消極。」

該報告預測，純數位平台的廣告收入將在 2022 年成長 11.5%，低於 2021 年的 32%。這些平台上的數位廣告今年將占廣告業總收入的 67%，不包括美國政治廣告。

電視廣告預計將在 2022 年成長 4.4%，主要得益於 Paramount Global (PARA-US) 旗下的 Pluto 和 Fox Corp (FOXA-US) 旗下的 Tubi 等廣告支持的串流媒體服務。電視廣告的總體成長在未來 5 年內將趨於平緩。報告指出，對於許多行銷人員來說，Alphabet (GOOGL-US) 旗下的 YouTube 將「越來越像電視的替代品」。