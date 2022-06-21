中國手機需求疲軟賣不動 庫存天數倍增

中國受到新冠疫情、俄烏局勢、晶片供給緊張等因素影響，不僅衝擊終端消費者需求下滑，上游庫存也大幅提升，據統計，手機品牌廠庫存天數已逼近 50 天，較過去正常水準增加近一倍，截至第一季底止，手機廠仍有超過 3000 萬支庫存，在手機銷量疲軟下，業者恐將面臨沉重的去庫存化壓力。

根據潮電智庫指出，由於手機廠商會提前至年初規劃手機全年銷量，甚至是高通 (QCOM-US) 這些手機晶片商，也都會在半年到一年前就開始進行溝通，只不過廠商在計劃實行過程中，沒有預設到今年疫情的嚴重性，導致沉重的庫存壓力。

另外，供應鏈生產也有排程，業者會根據往年銷售數據推算，進行生產期程和備貨，所以一旦手機市場不好，手機廠商下單少，業者就會開始堆積貨物。

業界分析，手機廠去年第四季推出許多新機後，去年第四季至今年第一季銷售不理想，導致庫存增加，直到今年第二季，各手機廠仍存在去庫存壓力，目前中國手機廠的庫存水位已將近 50 天，比過去常規 25-30 天高出不少。

手機商面對高庫存壓力已做最壞打算，多利用變相降價，透過促銷、贈送禮品等方式，將 6 月庫存盡量趕在 7、8 月新機上市前消耗完，此外，產品庫存最大問題是跌價，如果 7、8 月未如預期完成，品牌廠的營運壓力就會持續加大，因此，在高庫存市場與疫情干擾下，手機行業將進入新一輪調整期。

至於終端市場，業者認為，消費者的換機週期從 32 個月拉長至 36 個月，第四季會有一些新的換機需求，加上蘋果會發布新機，陸系品牌會跟著蘋果節奏，進行旗艦機的發布，整體手機市場才有望回升。