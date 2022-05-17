緯創看繪圖晶片加速卡、伺服器 將顯著成長

代工大廠緯創 (3231-TW) 今 (17) 日發布營業報告書，董事長林憲銘指出，今年將聚焦 5 大營運方向，其中，近年投入的高速繪圖晶片加速卡與伺服器產品線，在人工智慧廣泛導入各領域趨勢下，預期能有快速顯著的成長。

林憲銘表示，自改制以來，緯創科技、緯創智能、新事業三大事業體的營運模式已趨穩固，反映在敏捷與多角化經營上，而在與社會永續共生的理念下，今年將聚焦五大方向，分別為優化全球布局策略、積極開發新技術及產品、新創事業投資及發展、深化數位轉型以及提升 ESG 能見度與競爭力。

優化全球布局策略方面，因應客戶需求及環境情勢快速變化，善用各廠優勢來提升整體管理效率。越南廠已順利完工投入生產，墨西哥擴廠工程預計今年完工並投入營運，印度、馬來西亞廠不畏疫情影響、正常營運。

新技術及產品部分，除了預期高速繪圖晶片與伺服器將快速成長外，在智慧車聯網及新能源車的看漲情勢中，也積極投入車用電子模組以及顯示器市場。

新創事業投資及發展聚焦於智慧醫療、5G+AI 智能應用及製造 SaaS 平台服務等產業；緯創多年積極導入數位技術與人工智慧，善用數位技術以優化內部各項系統，目前已初見成效，現在更致力於全球廠區的投入。

最後，提升 ESG 能見度與競爭力是以環境保護、社會共融、公司治理及創新價值 (ESGI) 為 4 大發展主軸，制定短、中、長期目標，承諾落實永續發展。

回顧去年營運表現，林憲銘提到，去年全球仍在學習與疫情共存，生活型態與工作模式改變所帶來的影響，持續反映在市場需求上，關鍵零組件供應不足與交通運輸不順等狀況依舊巖，在此多重挑戰下，筆記型電腦、顯示器產品、鍵盤模組、企業產品等事業依然維持成長，其餘主要產品線則惟持平或略微衰退。