〈環球晶美國建廠〉徐秀蘭：已取得逾8成當地客戶長約 沒有設備折舊壓力

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 將在美國德州建 12 吋新廠，董事長徐秀蘭今 (27) 日說明選定德州建廠的考量，包括補助、就近供應、水電穩定等三大因素，且已取得至少 8 成當地客戶長約，不會有設備折舊壓力。

但徐秀蘭也說，美國晶片法案對建廠具關鍵性影響，若遲遲未通過，環球晶還是會有彈性調整的作法。

環球晶新廠落腳地於美國德州謝爾曼市 (Sherman, Texas) ，產能預計 2025 年開出，最高月產能將達 120 萬片，預計斥資約 50 億美元。

徐秀蘭表示，環球晶擴新廠的前提，一直都是要取得至少 8 成客戶長約承諾，才會啟動建廠，而選定美國建廠主要原因包括晶片法案補助、可就近當地客戶供應 12 吋矽晶圓，及水電供應穩定。

徐秀蘭指出，美國當地擁有許多 IC 設計公司、晶圓代工廠、IDM 廠，缺乏可就近供應的 12 吋矽晶圓廠，無論從碳足跡、運輸風險控管等因素來看，在美國建廠都是好的選項。

德州為環球晶美國子公司 GlobiTech 所在地，徐秀蘭說，與德州地方政府有一定程度的熟悉，德州廠一直都是海外廠區中，成本競爭力表現不錯的廠區之一，從磊晶廠來看，德州廠也是生產 8 吋磊晶的日本、義大利及韓國等 4 國廠區中，最具競爭力者，這也是為什麼敢選美國的原因之一。

徐秀蘭認為，只要擁有技術，經營團隊與文化是對的，還是會有一定的競爭力存在，且有客戶長約確保，設備對環球晶來說不是太大的壓力，最大成本是初期建廠成本。

徐秀蘭表示，美國建廠最大壓力來自建廠成本難以與亞洲國家競爭，相對高非常多，取得補助可抵銷初期成本壓力，後續則可有相當好的營運競爭力。

徐秀蘭說，德州廠月產能最大可達 120 萬片，但這是未來的目標，第一期會將 65% 設備搬入，剩下 35% 則視客戶需求增加，除管控風險外，未來隨著設備與技術日新月異，也可能導致舊有設備不符合客戶最新規格需求。

徐秀蘭也坦言，美國晶片法案是其中不可控的變因，但補助法案對建廠而言很關鍵，若法案遲遲不通過，一定會調整作法，確切計畫目前不便透露，動土時間與法案通過與否高度相關，但已有客戶長約在手，能等的時間也不是很久，若沒意外可望 11 月動土。

對於先前德州曾發生大停電，是否擔憂未來建新廠的潛在風險，徐秀蘭則說，已向地方政府提出要求，確保電力穩定供應，新廠建造設計也會做些變化，也與德州政府談定非常有競爭力的電價。

