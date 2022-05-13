英業達今年營收拚優去年 伺服器市占率看增

英業達 (2356-TW) 今年營業報告書出爐，展望今年，英業達表示，將持續配合全球運籌服務及供應鍵管理，預期在缺料影響緩解後，今年營收仍可望持續成長，其中，伺服器業務受惠新平台轉換、訂單占比增加，今年全球市占率可望成長。

除伺服器出貨、市占看增，英業達表示，筆電業務也因疫情改變大眾工作學習模式，產品需求熱度不減，預期在長期研發設計、生產製造優勢下，筆電營運仍可維持高檔，而智慧裝置今年在供需缺口逐步改善下，預期營運也將明顯優於去年，將持續專注在智慧家庭裝置、智慧穿戴、醫療應用等產品。

新興事業發展上，英業達表示，車用電子產品跨入 EV 電動車、自動駕駛系統領域，在通過車廠認證後將有顯著成長，旗下醫療產品也與各醫學中心及診所合作，擴大提供遠距健康智慧照護及醫療平台。

配合客戶需求，英業達近年也強化海內外分工生產模式，在現有產能基礎下，持續向北美、歐洲擴展生產基地，亞洲地區則繼續保有中國、台灣作為生產重鎮，也強調海外分散生產是全方位的產品線支援，包含伺服器、筆電到車載電子等。

英業達表示，新冠病毒、貿易摩擦持續影響過去一年，半導體、航運物流及能源供需嚴重失衡，導致供應鏈長期處於緊張狀況，進入後疫情時代，國際通膨壓力高漲、地緣戰爭衝擊等不確定性因素，仍持續影響世界各國經濟發展，將積極進行資源整合、策略布局，透過數位轉型行動方案來因應外部經營環境變化。