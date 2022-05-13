〈廣達法說〉高庫存狀況將延續一段時間 全年伺服器維持雙位數成長

代工大廠廣達 (2382-TW) 今 (13) 日召開法說，觀察首季存貨金額大增近 3 成，顯示整體庫存水位仍偏高，廣達表示，在中國封城等不確定因素下，客戶要求戰略性採購，因此高庫存狀況仍將延續一段時間，而其中一部分也是因應伺服器產品備料，展望今年，對伺服器需求仍正向看待，估可望維持雙位數成長。

根據廣達財報，首季存貨金額衝上 2498.44 億美元，季增 27%、年增 54%，創歷史相對高檔，廣達解釋，高庫存主要是配合客戶策略性採購，有 2/3 庫存都是屬於原材料，且部分屬於高階伺服器材料，因此推升整體庫存金額上升。

展望今年，廣達正向看待伺服器、車用產品成長，主因是去年零組件缺料狀況相比筆電產品更加嚴峻，因此今年出貨可望優於去年。

以伺服器為例，廣達對第二季、下半年展望仍正向看待，主因是企業、CSP(大型雲端資料中心) 陸續提高資本支出，需求能見度也較高，且未來 AI(人工智慧)、ML(機器學習) 發展趨勢不變，樂觀全年伺服器業務仍將維持雙位數成長。

至於 AR/VR 商機方面，廣達副董事長梁次震回應，很多應用都是從 Data(數據) 資源延伸出來的，但就裝置上來說，VR 尚無可透視性、AR 也還無法像眼鏡一樣讓人類長久穿戴，因此光技術面還有很多挑戰需克服、努力。

法人也關心今年資本支出，廣達首季資本支出約落在 42.8 億美元，估全年則將落在 100 億美元上下，主要用於泰國、台灣、北美等生產基地擴建及設備採購所需。