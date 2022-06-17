〈宏達電股東會〉王雪紅：逐步改善營運 積極拓展元宇宙生態系

宏達電 (2498-TW) 今 (17) 日召開股東會，董事長王雪紅致詞提到，逐步完成企業轉型與營運改善，隨著下一個社交互動和內容消費時代來臨，宏達電也從 VIVE Reality 邁出新的一步，打造元宇宙世界 VIVERSE，並積極拓展生態系。

王雪紅表示，已逐步完成企業重組、改善營運績效，一路走來，秉持透過科技讓人類未來生活更美好，也得到越來越多認同，這也是促使公司持續向前的最大原動力。

宏達電 HTC 自 2015 年推出 VIVE，王雪紅指出，VIVE Reality 願景是將技術與人文融合，當時就深信 VIVE Reality 將開創一個前所未有的創新產業及文化革命，如今從 VIVE Reality 邁出新的一步推出 VIVERSE，透過學習、創造、探索、訓練、 娛樂的新世界，使願景得以實現。

談到元宇宙，王雪紅強調，VIVERSE 的元宇宙世界，是可以讓人沉浸其中與充滿奇妙新體驗的無邊際宇宙，也是通往與合作夥伴創造其他宇宙的快速傳送門。

王雪紅說，VIVE 是品牌，代表活潑的生命、Verse 代表生命的篇章，在 VIVERSE 裡的生活，解決時間和空間的限制。VIVERSE 是由硬體、軟體和內容組成，VIVERSE 遵循開放和可擴展標準，為企業或個人用戶創建開放應用，下一個社交互動和內容消費時代已經來臨，而 VIVERSE 正是其中一部分。

王雪紅進一步表示，透過先進的內容、軟體和平台技術所積極拓展的元宇宙生態系，包含虛擬展覽會平台技術、VIVE Business 以及 5G 專網方案，創造更多企業及個人豐富沉浸感的應用，並攜手全球合作夥伴，以吸引更多人進入 VR 生態系統。

回顧過去一年，王雪紅提到，面對全球疫情所衍生的各種挑戰，HTC 積極拓展元宇宙生態系，為教育、藝術、 娛樂和醫療保健等各領域客戶，提供高品質的硬體、軟體、平台和服務。