宏達電5月營收回升逾4成 前5月仍寫新低

宏達電 (2498-TW) 今 (6) 日公布 5 月營收，單月營收回升至 3.04 億元，月增 45.1%、年減 0.43%，為今年次低，累計前 5 月營收達 16.17 億元，年減 13.1%，仍寫歷史同期低點，持續反映未有新品挹注、產業淡季影響。

宏達電持續搶攻 AR/VR 等應用商機，雖然整體營收規模下滑，但虧損逐步收斂，宏達電表示，2020 年起推動並執行營運架構重組計畫，依據核心營運活動，設立七大事業部，包括 VIVE Virtual Reality、5G System Solutions、Smartphones and IoT、Content and Platforms、DeepQ Healthcare、VIVE ORIGINALS、VIVE Arts。

宏達電說，新組織架構已開始發揮激勵各事業部創業精神效果，未來宏達電將致力推動虛擬實境生態圈，也觀察到 AR/VR 已在娛樂、醫療、設計、製造、研發、教育、藝術及商業等各個領域遍地開花，隨 5G 世代來臨，將加速串聯整合 AR、VR、AI 及區塊鍊技術。

另一方面，宏達電預計 6 月 17 日召開股東常會，由董事長暨執行長王雪紅親自主持，王雪紅在股東報告書中提到，這波疫情成為加速數位革命的催化劑，全球各地開始將虛擬會議應用於工作、學習、娛樂，並創造許多創新應用內容。

王雪紅進一步指出，宏達電相信，虛擬實境應用如 VIVE Sync 商業會議軟體、客製化 VIVE XR Suite 等產品，將讓人們可以自在的進入虛擬世界中進行社交互動、會議、學習與訓練等活動，使虛擬實境應用更為多元，宏達電也將憑藉平台、軟硬體產品組合等虛擬實境生態系統，在未來取得先機。