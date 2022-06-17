〈宏達電股東會〉新手機競爭力可期 消費者更容易進入元宇宙

宏達電 (2498-TW) 今 (17) 日股東會中，小股東關心未來手機銷售策略，對此，財務長沈道邦表示，新手機硬體具有競爭力，規劃目的是打造全方位元宇宙解決方案，讓消費者可以更容易進入元宇宙。

宏達電 (2498-TW) 睽違一年半，預計 6 月 28 日舉辦新機發表會，沈道邦指出，目前無法在新機發表會前透露太多細節，不過新機硬體有競爭力且功能完備，為建立全方位元宇宙解決方案，即將發表的新手機，是要提供消費者與企業能更簡單進入元宇宙世界的載具。

宏達電看好，近年成本與費用控制得宜，去年費用已下降 28%，硬體設備組成改善下，毛利率提升至 38%，預期隨著新產品陸續亮相，有望為營運帶來更好的表現。

除手機外，小股東也關心未來營運方向，沈道邦說，HTC 已經從硬體供應商，轉變成 All-in-One 完整系統整合商，在元宇宙裡不是每家公司都能提供完整方案，硬體、軟體公司都可能缺少相關技術，而 HTC 已經布局 7 年，所有方案都已經建立。

沈道邦表示，從商業模式角度來看，短中期還是主要布局硬體設備，目前針對高階頭戴式顯示器搭配臉、手部追蹤技術，將設備推廣給企業，後續再延伸至更多營收、獲利來源。

董事長王雪紅表示，公司 7、8 年前就開始布局 VIVERSE，並透過 AI、VR、AR、區塊鏈、5G 等技術建立很好的基礎，同時將人文結合教育、醫療、娛樂等生活範圍，帶到元宇宙體驗新世界。

王雪紅強調，透過相關技術，HTC 在元宇宙具備競爭力，加上近來各大公司積極往元宇宙領域發展，顯示 HTC 的遠見與策略方向是對的，未來將迎來更大的市場商機。

沈道邦補充，手機市場已經是成熟市場，規模約 4000-5000 億美元，不過未來 5-10 年元宇宙市場規模，將會是 1 兆美元起跳，再者，隨著網路發展，被 WEB3.0、去中心化取代後，市場規模更會達到 8 兆美元。

宏達電引用研調機構資料指出，未來元宇宙市場包含硬體、軟體、平台與服務等，未來 5 年可以看到有 25% 使用者，每天會花 1 小時在元宇宙裡，3 成企業會提供元宇宙相關服務，顯示整體商機可期。