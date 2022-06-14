熊市已到 歷史研究顯示：撐得久的人就能賺錢

S&P 500 指數處於熊市，且歷史表明，情況可會再更糟一些才可能迎來好轉，但現在敢跳進去的投資者，長期可望獲利。

S&P 500 指數周一 (13 日) 收在 3749.91，已自近期高點下跌 20%。雖然美股看起來一片血海，難見亮點，但對過去熊市的研究表明，一旦 S&P 500 指數跌過這象徵性門檻，投資者就會有好消息和壞消息。

自 1929 年以來，S&P 500 指數曾經歷 12 次以上熊市。根據道瓊市場數據，今年跌進熊市的腳步較平均水準快速，自該指數 1 月 3 日創歷史新高以來，111 個交易日就摔入熊市。在過去 10 次熊市中，只有 1987 年、2009 年和 2020 年的熊市花費的天數低於今年就跌至 20%。

周一的壞消息是，歷史表明痛苦還沒有結束。S&P 500 指數平均熊市高點到低點的跌幅近 36%，而進入熊市後觸底耗費的時間中值約 52 個交易日，這意味著投資人還得再撐 10 周左右，大概 8 月下旬才會「大概」觸底。

一些熊市延續時間更久，跌幅更深。2008 年熊市最大跌幅達 52%，持續了一年多，且其反彈也沒有持續多久，緊接著 2009 年又迎來另一波熊市。

然後是 2020 年的熊市，從峰值到谷底下跌了 34%，但僅持續了 33 天；或 1962 年的熊市，雖然延續 240 天，但最大跌幅僅 22%，僅堪堪稱為熊市。

換句話說，沒有哪次熊市的走勢一模一樣，但好消息是，S&P 500 指數在跌入熊市後，如果熊市時間稍長一些，其回報事實上相當正面。

自 1950 年以來的熊市中， S&P 500 指數在 3 個月後 75% 的時間一直走高，平均漲幅 6.4%。在陷入熊市一年後，S&P 500 指數 75% 的時間走高，平均漲幅 17%。

這回看跌投資者可能舉出很多不同的原因。通膨恐較預期更根深蒂固，挫傷消費者的購買能力和信心，並吞噬企業利潤。Fed 可採取更多和更大的升息動作來回應，致使經濟陷入衰退，並延長熊市時間。俄烏大戰也可進一步升級，引發各種更可怕的惡劣情況。

但歷史表明，熊市不會永遠持續下去，一旦達到官方定義，投資者就會擺脫最壞的趨勢。對於能夠更長期承受更大波動和潛在損失的投資者來說，打折 20% 的便宜市場可能足以開始吸引買盤進駐。