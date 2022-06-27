〈環球晶美國建廠〉拍板在美德州建12吋新廠 2025年投產

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (27) 日宣布，將於美國德州謝爾曼市 (Sherman, Texas) 興建 12 吋矽晶圓廠，產能預計 2025 年開出，最高月產能將達 120 萬片。

環球晶擴廠選定美國子公司 GlobiTech 所在地，這也是今年 2 月公布新台幣千億元擴產計畫的一部分。

環球晶表示，12 吋矽晶圓是所有先進半導體製造廠不可或缺的關鍵材料，隨著格芯、英特爾 (INTC-US)、三星、德州儀器和台積電 (2330-TW)(TSMC-US) 等國際大廠紛紛宣布在美國擴產計畫，美國對於優質的上游材料矽晶圓需求也將大幅成長。

環球晶指出，由於先進 12 吋矽晶圓生產基地目前幾乎全部位於亞洲，美國半導體產業高度仰賴進口矽晶圓。這項擴廠計畫將打造美國本土暌違二十多年的首座 12 吋新矽晶圓廠，並彌補半導體供應鏈的關鍵缺口。

環球晶表示，12 吋矽晶圓廠產能開出後，將可解決導致半導體危機的晶圓短缺問題，會依客戶長約需求數量分階段建設，設備也陸續進駐，待所有工程竣工後，完整廠房面積將達 320 萬平方英尺，最高產能可達每月 120 萬片 12 吋晶圓。

環球晶強調，與相同性質的其他工廠相比，這座 12 吋晶圓廠不僅是全美最大、更是世界數一數二的大型廠房之一，此外，因土地遼闊，新廠興建完成後，仍有充分空間支持進一步成長。

環球晶董事長徐秀蘭表示，隨著全球晶片短缺和地緣政治隱憂持續，此時建設先進節點、當代最創新的 12 吋矽晶圓工廠來增加半導體供應鏈的韌性。透過當地生產、就近供應，從而在當前全球 ESG 浪潮中顯著減少碳足跡，與客戶雙方將因此受益。

