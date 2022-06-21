〈環球晶股東會〉徐秀蘭：明後年長約價格續上漲 未來幾年幾乎沒有現貨

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (21) 日召開股東會，董事長徐秀蘭表示，現在最新簽的長約價比 1、2 個月前更高，長約價持續上漲，明年、2023 年都會比前一年更高，未來幾年幾乎沒有現貨量可供應。

對於近期三星傳出通知所有供應商，暫停拉貨到 7 月底，是否影響矽晶圓端的採購，徐秀蘭則說，三星小尺寸需求確實沒有之前那麼強，但 8 吋、12 吋等大尺寸完全未受影響，先前因地震等因素導致出貨缺少的部分，也被三星追貨要求補足。

就整體產能稼動率來看，徐秀蘭指出，6 吋以下小尺寸產能稍微鬆一些，但 8 吋、12 吋到年底前都將維持滿載，客戶也持續簽新長約、最新簽到 2031 年，新增長約主要集中 12 吋、12 吋 SOI 及 8 吋 FZ，小尺寸雖然需求較弱，但也有 2 家長約客戶在談。

徐秀蘭表示，長約以 12 吋為主，明年長約價會比今年更高，2023 年也會再向上；未來幾年長約比重高，出貨量、單價都可看得很清楚，匯率會是影響營運較不確定的因素。

對於日圓貶值，徐秀蘭認為，對環球晶利大於弊，公司大部分訂單以美金計價，但 5 座日本廠稅收、水電費都是日圓，日圓貶值有利成本減少，但兩大矽晶圓廠都在日本，日圓貶值、其競爭力也會更強，但兩家公司商業策略都不是打價格戰，環球晶還能應付。

