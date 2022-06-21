〈環球晶股東會〉新廠地點本月底前拍板 排除日本、東南亞

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (21) 日召開股東會，董事長徐秀蘭表示，新廠建廠地點將在 6 月底前拍板，但已排除東南亞、日本等地，雖然市場憂心產業未來恐供過於求，但半導體長期需求絕對成長，公司具競爭力，且有長約及預付款確保新產能。

徐秀蘭表示，目前擴產持續在 6 個國家進行中，其中台灣中德廠最先完成、磊晶片每月會小量增加，日本廠明年初也會增加，而義大利、日本 12 吋廠工期則會延遲約一季，將想辦法讓影響程度能縮小。

新廠建置地點方面，徐秀蘭說，已在最後溝通階段，設備交期約需 2 年時間，都已先下訂，但要運到哪個國家還在做最後規劃。

徐秀蘭指出，新廠建置地點除考量補貼等因素外，當 2023 年各國開始課徵碳稅，碳排放就成為成本一部分，離客戶夠近、減少交期帶來的不確定因素，就比其他同業更有優勢。

徐秀蘭也說，目前已排除東南亞與日本 2 個選項，其中，新加坡因建築成本較高、就近客戶與新廠目標客戶不太一樣，日本則是已有 5 座廠，佈局完整，加上考量風險管理等因素。

對於市場憂心未來產業恐面臨供過於求，徐秀蘭認為，半導體長期需求絕對成長，尤其是先進製程，供過於求是短期情況，本來就應該在需求還沒到那個程度時開始建新廠，若沒有計劃收購世創，就會更早啟動，且公司競爭力還行，不可能怕產業供過於求就不建廠。

徐秀蘭並認為，新產能開出約落在 2 年後，屆時干擾市場的情況應該差不多到尾聲，需求可望回到正常軌道，不會因為現在通膨就決定暫緩不蓋廠；且若沒有客戶長約、預付款確保，不會啟動蓋廠，這次擴產至少 8 成產能會賣光。

至於目前手中世創持股仍有 13.67%，未來是否會增持或處分，徐秀蘭則說，現在的股價並非世創真正表現，目前也沒有處分壓力，會留待合適時間做處理，但不會再增持。