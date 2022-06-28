南韓耗時3年仍無法脫鉤 3大半導體原料仰賴日本進口

日經亞洲報導，日本對出口到南韓的三種半導體材料實施出口管制，至今三年過去，南韓仍無法完全打造完全獨立的國內供應鏈，關鍵原料還是得從日本進口，各界好奇尹錫悅政府的下一步會怎麼走。

日本前首相安倍晉三在 2019 年 7 月正式取消南韓最惠國待遇，對高純度氟化氫、光阻劑、氟化氫聚醯亞胺共三種半導體原料進行出口管制，日本企業出口這些原料從原本的免申請出口許可改為逐案審核，南韓隨即以杯葛日本產品報復，兩國關係降到戰後冰點。

南韓國際貿易協會 (KITA) 的數據顯示，雖然南韓前總統文在寅積極扶植半導體產業以自立，砸下一年 2 兆美元 (以目前匯率計算 15.5 億美元) 研發預算，但顯然事與願違。

以氫化氟為例，南韓從日本的進口額在 2019 年 6 月之後曾大幅下降，2022 全年進口額較 2018 年暴減 86%，但 2021 年就反彈 34%，2022 年前四個月的進口額較去年同期成長 30%。

用於晶圓製程的光阻劑 2020 年的進口額年增幅達雙位數，氟化氫聚醯亞胺進口額則僅稍稍下降。

南韓從日本進口額最高的是半導體生產設備，該項進口額在 2021 年年增 44% 至 63 億美元。南韓對日本的貿易逆差 (進口超過出口) 全面擴大。

IBK 證券熟悉材料產業的分析師 Lee Geon-jae 說：「現有的半導體產業必須暫停才能使用替代材料，因此晶片製造商不願擴大採用本土材料。」

南韓在半導體材料方面無法自給自足的現況，也反映在股市上。南韓的氟化氫聚醯亞胺生產商 Soulbrain 控股公司 ，股價曾在 2019 年 6 月飆漲，最高漲到每股 7 萬韓元，周二 (28 日) 盤中最新報價為 2.04 萬韓元，是六年來最低。

焦點如今轉移到南韓新總統尹錫悅政府的下一步。

尹錫月在 6 月 16 日發布的經濟議程中，並未提到供應鏈去日本化或本地化等字眼，顯示他可能想讓雙邊關係破冰，避免激怒日本。

但青瓦台內部人士透露，從經濟安全的角度來看，南韓發展本土材料供應鏈仍有其必要。