美國商會：台灣是半導體業翹楚 籲台美展開供應鏈協定談判

台灣美國商會今 (22) 日發布《2022 台灣白皮書》，囊括 26 個產業委員會的政策倡議，呼籲台美雙邊盡速就半導體供應鏈協定展開談判，副會長吳王小珍強調，台灣是全球半導體產業的翹楚，若有多邊協定，台灣不是談判的一員就不完整了，希望台灣跟美國市場共創雙贏。

台灣美國商會呼籲，政府應把握目前擁有的前所未有且持續成長的國際關注、支持與善意，積極改善商業環境，簽訂具企圖心的貿易與經濟協議，進而掌握產業發展及轉型的「黃金時機」。

商會強調，台灣需要採取快速且具持續性的行動，確保穩定的能源供應，以及建立充足、多樣化且具有國際觀的人才庫。吳王小珍表示，台灣必須努力消除貿易壁壘，並改善其監管機制，成為全球具吸引力的簽訂高標準雙邊與多邊協議的貿易夥伴。

在《2022 台灣白皮書》中，商會也向華府提出多項建議，吳王小珍表示，商會肯定台美政府近期宣布啟動「台美 21 世紀貿易倡議」，但也重申商會長期以來的倡議觀點，即締結雙邊貿易協定（ BTA）是鞏固台美雙方貿易關係最重要的一步。

商會呼籲拜登政府啟動雙邊貿易協定的磋商，也鼓勵美國國會通過立法，要求行政部門今年應就貿易協議展開談判。今年白皮書建言包含就雙邊半導體供應鏈協定展開談判，通過《美國競爭法》與《台灣獎學金法》，並撥出執行經費。

吳王小珍強調，台灣身為全球半導體產業的翹楚，若台灣在多邊協定中不是談判的一員，那就不完整了，希望台美市場雙贏，維持共生的結構，台灣也能作為有貢獻的強者。

