〈智邦股東會〉竹北AI廠後年完工 海外布局第一站前進越南

智邦 (2345-TW) 今 (16) 日召開股東會，董事長林明蓉表示，公司持續擴大多元化生產佈局，竹北 AI 園區即將動工，預計 2024 年上半年投產，而海外布局首先規劃南進越南設廠，會持續評估印度建廠的可能。

林明蓉說道，美中貿易戰後公司持續多樣化生產，今年也宣布斥資 30 億元於竹北設新廠，該廠將是公司新的里程碑，除擴充產能，將採用 AI 演算法等技術，智能化產線與供應鏈，有助未來新廠規畫，且智能化工業技術也可望成為企業解決方案，衍生出新商業模式。

智邦表示，竹北 AI 園區除了推動 AI 設計、製造，也將推出 AI 產品，目前都審已通過，正在申請建照，預計 2024 年上半年落成、投產，若缺工緩步改善有機會縮短工期，屆時完工後可望成為 AI 智能化示範廠。

除國內布局，智邦也將把觸角拓展至海外，智邦表示，越南會是目前海外生產布局第一站，初步估計明年上半年產能比重可達到 10%，另外，會因應印度市場發展、政策等狀況，再評估決定赴當地設廠。

智邦目前中國生產比重約 3 成，非中國比重約 7 成。林明蓉說道，美中貿易戰爆發後，客戶持續要求分散生產基地，通常產能移到其他地區後多不願回中國，因此將會因應客戶需求來分配。