〈俄烏衝突〉俄國將開放七座烏克蘭港口 允許載有糧食的船隻通關

俄烏戰事令全球糧食危機迫在眉睫，俄羅斯周三 (25 日) 表示，俄軍將開放海上運輸通道，讓運有糧食的船隻可以從 7 個原先被封鎖的烏克蘭港口通行。

俄羅斯和烏克蘭是全球重要的糧食生產和出口大國，光小麥出口就占了全球供應量的三分之一，但自俄烏開戰以來，烏克蘭鄰近黑海的港口遭到俄軍封鎖，導致超過 2000 萬噸的小麥卡關無法出口，加劇全球糧食危機。

俄羅斯國防部官員 Mikhail Mizintsev 周三透過電子郵件聲明宣布開通海上人道走廊的消息，敖德薩 (Odesa) 在內的黑海、亞速海港口，將從每天上午 8 點到晚上 7 點開放，不過考量到排雷行動，運輸作業可能沒辦法太快推進。

聯合國世界糧食計畫署 (WFP) 負責人 David Beasley 日前譴責，俄羅斯封鎖主要糧食出口港的舉動加劇原本就存在的糧食問題，形同對全球糧食安全宣戰，並呼籲盡快解決黑海港口的封鎖危機。

然而，俄羅斯指控烏克蘭在黑海港口沿岸部署上千顆地雷，使軍隊必須先啟動排雷作業，這才導致國際航運陷入困境。

俄羅斯國防部也說，馬立波 (Mariupol) 港口已經恢復正常運作，並表示，黑海艦隊專家已從港口和周圍地區移除 1.2 萬多顆地雷。

根據國際文傳電訊社稍早報導，俄羅斯此前要求國際社會必須先解除對俄制裁，作為解決糧食問題的條件，以糧食作為籌碼的行徑引發國際批評聲浪。

俄羅斯副外長 Andrei Rudenko 說：「我們一再強調，解決糧食問題必須採取全面性的措施，包含取消對俄羅斯的出口和金融制裁。」