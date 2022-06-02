澳洲小麥有望連3年豐收 緩解全球糧食短缺擔憂

由於氣候適宜有助於播種，澳洲有望在 2022 年，實現連續第 3 年接近創紀錄的小麥產量，在全球糧食短缺的背景下，緩解供應不足擔憂。

在今年初俄羅斯入侵烏克蘭後，切斷了全球最大出口地區的小麥供應，導致穀物價格大幅上漲，並加劇了對全球糧食危機的憂慮，印度最近禁止出口的措施更讓情況惡化。

芝加哥期貨交易所的基準小麥期貨，在 3 月時飆升至每蒲式耳 13.64 美元的歷史新高。截至格林威治標準時間周四 (2 日) ，小麥期貨 (WCON) 市場交易價格上漲 0.4%，至每蒲式耳 10.4525 美元。

澳洲的農民在 2021/22 年度成為世界第二大小麥出口國，在價格飆高的鼓舞下，根據經紀公司 IKON Commodities 估計，今年小麥種植面積接近 1445 萬公頃，創歷史新高。相較之下，去年種植面積約為 1400 萬公頃。

儘管現在估計將在年底收穫的 2022-23 年全年產量還為時過早，但分析師和貿易商已經開始預測，今年小麥總產量約為 3000-3500 萬噸，與創紀錄的 2021-22 年收成超過 3600 萬噸相去不遠。

根據澳洲農業和資源經濟與科學局 (ABARES) 數據，在過去 10 年中，澳洲小麥年均產量為 2480 萬噸。

澳大利亞國民銀行農業綜合企業經濟學家 Phin Ziebell 認為，今年有望連 3 年突破 3000 萬噸，因為氣候合適，而農民也有足夠的現金支持。