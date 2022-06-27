川普概念股DWAC公司與董事會成員收到傳票 早盤股價崩跌近10%

川普概念股、特殊目的收購公司 Digital World Acquisition Corp（簡稱 DWAC）周一（27 日）表示，公司以及其董事都收到聯邦檢察官的傳票，原因是涉及該公司與美國前總統川普的社群媒體公司的合併計畫。

此次聯邦調查是川普社群媒體平台 Truth Social 母公司「川普媒體科技集團」（Trump Media and Technology Group, TMTG）力拚借殼上市遭遇的最新挫敗，可能影響、拖延，甚至阻止上市計畫進行。去年 10 月 TMTG 同意與 DWAC 合併，並預計交易將在今年下半年完成。

截稿前，Digital World Acquisition Corp(DWAC-US) 早盤股價受消息影響，重挫 9.65%，每股暫報 24.14 美元。

根據 DWAC 提交的監管文件顯示，紐約南區聯邦大陪審團向其董事會成員發出傳票。截至今年 4 月 13 日，DWAC 共有 7 名董事，包括執行長 Patrick Orlando 與財務長 Luis Orleans-Braganza。

該份文件也提到，大陪審團在 6 月 24 日也向公司發出傳票，要求提供其提交給美國證券交易委員會（SEC）調查的相同文件，以及 S-1 申報相關文件。

另外，DWAC 還表示，邁阿密投資公司 Rocket One Capital 的策略長 Bruce Garelick 請辭董事會，對此 Rocket One Capital 創始人兼執行長 Michael Shvartsman 並未立即回應置評請求。另一方面，TMTG 表示會繼續配合 SEC 調查。