〈景氣燈號〉5月對策信號分數28分持平上月 連三亮綠燈

國發會今 (27) 日公布 5 月景氣燈號統計結果，綜合判斷分數為 28 分，與上月持平，燈號連三亮出綠燈，領先指標維持下跌走勢，同時指標經回溯修正後則呈現連續 4 個月下跌，顯示景氣擴張力道趨緩。

從 9 項構成項目觀察，國發會統計，5 月批發、零售及餐飲業營業額由綠燈轉呈紅燈，分數增加 2 分，製造業銷售量指數由綠燈轉呈黃藍燈、製造業營業氣候測驗點由黃藍燈轉呈藍燈，分數各減少 1 分，其餘 6 項燈號不變。

國發會也統計，領先指標已連續 7 個月下滑，累計降幅達 3.42%；同時指標經回溯修正後也連續 4 個月下滑，累計跌幅也達 1.31%。

國發會表示，受中國防疫封控、俄烏戰爭、全球通膨壓力升溫等影響，壓抑全球經貿成長動能，企業信心亦受挫，5 月製造業銷售量指數年增率、製造業營業氣候測驗點均下滑。

國發會進一步分析，不過我國貿易面指標受惠 5G、高效能運算、車用電子等應用需求擴增，仍保持強勁成長，內需也因去年同期升級三級警戒，基期較低，使今年批發、零售及餐飲業營業額較去年同期擴增。

展望未來，國發會說，俄烏戰爭僵持、全球通膨壓力持續、新冠疫情未除，加上供應鏈瓶頸、主要國家貨幣政策緊縮步調等不確定因素仍存，恐增添全球經濟下行風險，不過我國出口、投資仍維持熱絡，加上內需回溫，均有助支撐我國經濟景氣動能。