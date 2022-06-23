5月製造業生產指數連28紅 續創歷年同期新高

經濟部統計處今 (23) 日公布 5 月工業及製造業生產指數，在新興科技、企業轉型需求動能延續下，帶動半導體產能維持滿載，5 月製造業生產指數達 137.46，月增 2.57%、年增 5.14%，連 28 紅，續創歷年同期新高，累計前 5 個月製造業平均生產指數達 134.63、年增 6.31%。

從行業別分析，統計處說，資訊電子產業續以電子零組件業為主要成長動能，年增幅達 14.17%，其中，半導體積體電路業年增 22.5%，反映半導體業者持續受惠 5G、高效能運算、車用電子等相關晶片需求續強，也雙雙創下歷年同期新高，液晶面板及其組件業則為連兩個月負成長，年減 19.83%，指數創下 2020 年 5 月以來低點。

電子產品及光學製品業 5 月也創下歷年同月新高，主要受惠雲端資料服務需求強勁、網路設備需求熱絡，加上供應鏈缺料問題逐步緩解所致，年增 3.76%。

傳統產業則多呈年減，統計處指出，因下游防疫產品需求減緩，加上部分廠商進行設備檢修、中國實施封控措施影響，化學原材料業、基本金屬業、機械設備業分別年減 6.67%、3.84%、1.23%，汽車及其零件業也因中國封控加劇零件短缺狀況，年減 16.17%。

展望未來，經濟部統計處副處長黃偉傑指出，隨中國逐步解封、各國陸續鬆綁邊界管制，有利活絡全球經貿，仍有助維繫我國製造業生產成長動能，統計處也估，6 月製造生產指數可望連 29 紅，估將年增 0%-3%，統計第二季製造業生產指數也將年增 3.8%-4.8%。