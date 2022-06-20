〈外銷訂單〉封控影響緩解 5月達554億美元翻紅寫同期高

經濟部統計處今 (20) 日公布 5 月外銷訂單統計結果，在中國封控逐步解除，產能、物流、人流、材料短缺狀況逐漸改善下，單月外銷訂單達 554.3 億美元，月增 6.8%、年增 6%，優於預期，年增率也由負翻正，累計前 5 個月外銷訂單金額達 2804.6 億美元，均創下歷年同期新高。

按貨品別觀察，統計處處長黃于玲說，電子、資訊通信產品受惠 5G、高效能運算、車用電子及網路通訊服務需求熱絡下，訂單金額各達 185.5 億美元、139.4 億美元，年增 17.4%、2.7%，雙雙寫下歷年同月新高，其中，電子產品為連 28 個月正成長。

不過光學器材反應電視、筆電等終端產品需求放緩，加上客戶端去化庫存，面板需求疲弱，且價格持續下滑，光學器材接單減少，連續 4 個月負成長，訂單金額為 18.1 億元、年減 29.8%。

傳統貨品方面，化學品因國際油價維持高檔，致石化產品價格仍高於上年同月，接單金額達 22.4 億美元、年增 13.3%，創歷年同月新高，基本金屬、塑橡膠製品、機械業則反應下游客戶去化庫存、中國封控等影響，訂單金額各達 30 億美元、23.9 億美元、20.8 億美元，年減 6.7%、11.5%、11.2%。

展望未來，統計處認為，隨各國逐步放寬邊境管制，終端市場需求回溫，加上 5G、高效能運算及車用電子等新興科技應用持續擴增，均可望挹注外銷接單動能，不過全球經濟前景不確定性升高，恐抑低接單成長動能，後續發展仍須密切關注。