〈電價調漲〉高捷、桃捷近2年運量重創 跟進北捷籲中央給予折扣

經濟部電價費率審議會今 (27) 日拍板調整電價，會前北捷臨時召開記者會，建請中央提供公共運輸軌道業者協助，給予優惠折扣；高捷、桃捷也跟進表態，指出疫情導致運量驟降，高捷已連 2 年虧損，累虧超過 7.5 億元，電費上漲將使得營運雪上加霜。

高捷公司表示，自 2008 年通車以來，歷經各項營運成本高漲，如基本工資、電價及各類維修備品費用等，漲幅都相當驚人，但高捷秉持企業社會責任，14 年未調漲票價，而是努力從落實節能省碳、積極開源節流、多角度經營增加收入，努力弭平票收虧損。

高捷為民營企業，電費占經營成本 12%，高捷公司指出，電費調漲將為不可承受之重，高捷附和北捷的訴求，呼籲中央主管機關應給予軌道公共運輸業者用電額外優惠，以協助各軌道運輸業者共度難關。

此外，高捷公司呼籲，未來在零碳經濟方面考量，民眾轉換運具搭乘大眾運輸的減碳成效，應該轉換成綠色憑證，由捷運公司出售予需要憑證的企業，應可轉換成對於大眾運輸業者之實質鼓勵與補貼。

桃園捷運自 2017 年 3 月通車的，同樣受疫情重創，2019 年平均每日運量 76610 人次，2020 年疫情爆發後日均量下滑到 50591 人次，2021 年大幅衰退至 37643 人次，較 2019 年腰斬。桃捷強調，將持續向台電爭取更優惠的交通運輸動力用電之電價折扣。